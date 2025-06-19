مدبولي: خروج الأموال الساخنة مؤقت.. واحتياطي النقد الأجنبي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية في فترات التوتر أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعد تعتمد على تلك الأموال ضمن مكونات الاحتياطي النقدي منذ أزمة 2021–2022.

وقال مدبولي: “طبيعة الأموال الساخنة أنها تدخل وتخرج حسب الظروف، وهذا يحدث في جميع أسواق العالم”، مضيفًا أن خروجها حاليًا نتيجة التطورات الإقليمية أمر مؤقت، وستعود مرة أخرى عند تحسن مؤشرات الاستقرار.

وأضاف: “منذ تلك الأزمة، أصبح لدينا احتياطي نقدي قوي ومستقر لا يعتمد على الأموال الساخنة، وبالتالي فنحن مطمئنون لموقفنا المالي”.