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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تكثيف اجتماعات اللجان الاستشارية بمجلس الوزراء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:07 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تكثيف اجتماعات اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، للاستماع إلى آراء الخبراء من مختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من رؤاهم في التعامل مع التحديات الراهنة.
وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة حريصة على تعزيز التواصل المستمر مع الخبراء والقطاع الخاص، بما يضمن توليد أفكار جديدة وتوافق على خطوات تنفيذية فعّالة.
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