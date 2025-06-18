رئيس الوزراء: المصانع تعمل بكامل طاقتها ولا مبرر لرفع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:07 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن العملة مستقرة، والحكومة تؤمن كافة مستلزمات الإنتاج دون معوقات، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لحدوث زيادات في الأسعار أو خلق أزمات مفتعلة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتابع عن كثب أوضاع السوق، وأنه سيتم غدًا عقد اجتماع للجنة معنية بضبط الأسواق، بهدف إرسال رسالة واضحة لكل الغرف التجارية بأن الوضع مستقر، ولا مجال للتلاعب أو افتعال أزمات.

وأضاف رئيس الوزراء: “نحذر بشكل قاطع من أي محاولات لرفع الأسعار أو خلق حالة من الذعر في السوق، وسنتعامل معها بمنتهى الحزم والشدة”، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسعار هو أولوية في هذه المرحلة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.