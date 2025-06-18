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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لا تخفيف للأحمال حاليا.. والانقطاعات بسبب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الدولة لم تُنفذ أي خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن وجود تخفيف للأحمال غير دقيق.
وقال مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، إن أي انقطاعات في التيار الكهربائي تحدث حاليًا تعود إلى أعطال فنية عرضية، مثل أعطال المحولات أو الشبكات في مناطق معينة، وهي حوادث طبيعية قد تقع في أي وقت وأي دولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الشبكات.
وأوضح رئيس الوزراء أن فرق الصيانة تتعامل بشكل فوري مع مثل هذه الأعطال، ويتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من الإصلاح، مضيفًا: “نحن نرصد أي مشكلات فنية ونتعامل معها سريعًا، ولكن لا توجد أي تعليمات أو قرارات بتنفيذ تخفيف أحمال خلال هذه الفترة.”
وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار الخدمة الكهربائية، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تنشأ بسبب الأحوال الجوية أو زيادة الاستهلاك.
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