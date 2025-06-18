رئيس الوزراء: بدء تأمين احتياجات الغاز نهاية يونيو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن خطة الدولة في مجال الطاقة تسير بقوة وثبات، مشيرًا إلى أنه بحلول نهاية شهر يونيو الجاري ستكون مصر قد أمنت كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع دخول سفن التغييز الجديدة إلى الخدمة.

وكشف مدبولي عن بدء زيادة معدلات الإنتاج المحلي اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، مع دخول حقلين جديدين من الصحراء الغربية إلى الخدمة، مما سيسهم في إضافة كميات جديدة من البترول الخام إلى الإنتاج اليومي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه الخطوات تأتي رغم التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الدولة تعمل باستمرار على تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية بشكل مستدام.