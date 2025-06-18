مدبولي: استقرار مصر هو الحافز الأكبر للمستثمرين الأجانب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاستقرار والسلم والأمن الذي تنعم به مصر هو الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يمثل الدافع الأول والأقوى للمستثمرين للقدوم إلى السوق المصري.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الأوضاع الأمنية المستقرة هي ما يميز مصر عن كثير من دول المنطقة، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المستثمرين خلال الفترة الماضية إلى توجيه استثماراتهم إلى البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر بدقة إلى ظروف كل دولة بشكل منفصل، ويتخذ قراراته بناء على مؤشرات الاستقرار والثقة، مضيفًا: “المستثمرون قالوا لنا صراحة: أنتم من الدول القليلة التي تتمتع بثبات وأمن في هذه المرحلة، ونحن نرى استثماراتنا في مصر في أمان.”

وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل مراحله، ولن تتراجع عن خطواته، قائلاً: “هذا نهج ثابت للدولة، ورأينا آثاره الإيجابية بوضوح قبل اندلاع الحرب الأخيرة، حين بدأت العملة الأجنبية تتوافر، وانخفض سعر الدولار، وارتفع الاحتياطي النقدي، وتحسنت مؤشرات القطاع المصرفي بشكل ملحوظ.”

وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية لن تكون استثنائية أو مؤقتة، بل هي ثمرة خطة إصلاح متكاملة تعكف الدولة على تنفيذها دون توقف، مهما كانت التحديات المحيطة.