نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. في 20 عنوان: ملخص تصريحات رئيس الوزراء عن الاقتصاد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 09:14 مساءً - دوت الخليج_ تنشر بوابة دوت الخليج أهم التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. رئيس الوزراء: – سنؤمن احتياجات الغاز الطبيعي بالكامل بنهاية الشهر الجاري – عودة التصاعد التدريجي مع بدء انتاج حقلين جديدين قريبا جدا – احتياطي السلع الاستراتيجية في أعلى درجات الأمان تابعنا على | Linkedin | instagram – خطوات وحوافز لتخفيف أثر وقف إمدادات الغاز عن بعض المصانع – لا مبرر لأي زيادات في أسعار السلع سعر الصرف مستقر.. والمصانع لم تتوقف عن الإنتاج – أي محاولة لخلق أزمة تسعير من لا شيء سنواجهها بمنتهى الحزم – تكثيف اجتماعات اللجان الاستشارية الأسبوع المقبل لمناقشة مختلف المقترحات – الملف الاقتصادي مستقر تمامًا.. وجميع المؤشرات مطمئنة – ضم مجموعة جديدة من الشركات لبرنامج الطروحات – طرح تشغيل وإدارة أحد المطارات قبل نهاية العام على القطاع الخاص – الموازنة تشمل احتياطات طوارئ لاستيعاب الصدمات – إذا لم تكفي الاحتياطات يتم طلب اعتماد استثنائي من البرلمان – لن يكون هناك أي تخفيف في أحمال الكهرباء – لا يستطيع مسئول على مستوى العالم توقع تطورات الأوضاع وتداعياتها – لابد من التخطيط على أساس السيناريوهات الأسوأ السيناريوهات الأسوأ – لا يجب استباقها ولكنها ستشمل إجراءات ترشيد قوية – الحفاظ على استقرار الدولة المصرية هو الهدف الأهم والحافز الأول لأي مستثمر – مستمرون في جميع الإصلاحات الاقتصادية دون توقف للحفاظ على مكاسبها – لا قلق من حركة دخول وخروج الأموال الساخنة – الدولة لا تعتمد على الأموال الساخنة في الاحتياطي أو أي شيء

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