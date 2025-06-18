مدبولي: مستعدون لأسوأ السيناريوهات حال تصاعد الأزمات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع العالمية، وتعمل على التحسب لكافة السيناريوهات، بما فيها السيناريوهات الأسوأ، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بمنهجية استباقية، وتتخذ إجراءات مدروسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تهدف إلى إثارة القلق أو التهويل من الواقع، لكنها تتعامل بواقعية شديدة، وتُعد الخطط المناسبة لأي تطور محتمل، مشددًا على أن الدولة قادرة، في ظل الظروف الراهنة، وعلى الرغم من استمرار الحرب وارتفاع الأسعار العالمية، على استيعاب الضغوط الحالية دون التأثير على استقرارها المالي.

وتابع رئيس الوزراء: “إذا تصاعدت الأحداث وتدهورت الأمور إلى سيناريو أكثر سوءًا ،فستكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة تُنفذ على أرض الواقع، بهدف إعادة تقييم أولويات الموازنة العامة للدولة وضبط مواردنا ومصروفاتنا بشكل دقيق”.

وأكد مدبولي أن تلك الإجراءات ستكون محل إعلان واضح وشفاف إذا ما استدعت الظروف، مشيرًا إلى أن الحكومة والمواطنين في “مركب واحد”، ويجمعهم هدف مشترك هو الحفاظ على مقدرات الدولة واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.