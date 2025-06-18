المصريين الأفارقة تطلق بعثتين تجاريتين إلى شرق وغرب أفريقيا 

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 08:05 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد_ تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لإطلاق بعثتين تجاريتين إلى دول شرق وغرب أفريقيا.

وقال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تجهز حاليا لإطلاق بعثتين تجاريتين ترويجيتين بمشاركة 5 إلى 10 شركات في كل منهما.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن البعثة الأولى ستتوجه إلى كينيا وتنزانيا نهاية شهر يوليو، والثانية إلى كوت ديفوار لكن لم يتحدد موعدها بعد.

وأشار إلى إجراء جولة خاصة لمجموعة من شركات الأدوية بجانب هذه البعثات، من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.

على الجانب الآخر، أكد الشرقاوي، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على العمليات الاقتصادية فى المنطقة، وهناك متغيرات وتأثيرات عديدة على حركة السياحة والتجارة البينية وسلاسل الإمداد في المنطقة، إلا أن التأثير الأكبر على مصر سيكون من خلال الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة نولون الشحن التي ستؤثر على تكلفة النقل وتأمين الشاحنات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتابع: “ربما نشهد تأثير على حجم الصادرات والواردات من المواد الخام اللازمة للصناعة، لكن التأثير على الصادرات لن يكون قويا في المدى القصير بينما إذا امتد وتوسع النزاع العسكري فإن التأثير سيكون كبيرا في المدى المتوسط، لأن هناك فعاليات ومعارض ترويجية يتم إلغائها بسبب النزاع العسكري، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية”.

ونوه بأن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تستعد لإجراء لقاءات واجتماعات سريعة أونلاين مع الشركاء التجاريين الخارحيين خلال الفترة المقبلة لمناقشة كيفية التصدي لتداعيات الصراع العسكري الحالي على الاقتصاد المصري والتجارة البينية.