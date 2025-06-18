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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تخصص 26 ألف فدانا بالجيزة لاستخدامها في إقامة مدينة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 07:10 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تستخدم الأرض في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة.
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