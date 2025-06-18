مال وأعمال

مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ…

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  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 1/7
  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 2/7
  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 3/7
  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 4/7
  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 5/7
  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 6/7
  • مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توافق على عرض “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 06:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العرض المقدم من شركة “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات.

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يقام المشروع الأول بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات.

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وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.

Zaldi-06-2025

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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