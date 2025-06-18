نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنشاء “منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة” في الساحل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 06:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. يقام المشروع على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً.

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