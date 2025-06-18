مال وأعمال

بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف…

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  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 1/7
  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 2/7
  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 3/7
  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 4/7
  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 5/7
  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 6/7
  • بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 05:07 مساءً - بلومبرج _ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في مؤتمر صحفي، إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن ربما تُستأنف اعتباراً من غد الخميس.

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وأكد الوزير أن بلاده تعطي الأولوية حاليا لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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وكانت إسرائيل قد صادراتها من الغاز إلى مصر والأردن، مما أثر بشدة على قطاع الطاقة في البلدين، بعد أن أغلقت حقل “ليفياثان” أكبر حقولها للغاز بعد تصاعد الصراع مع إيران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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