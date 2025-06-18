بلومبرج: إسرائيل تقول إن بعض إمدادات الغاز إلى مصر قد تستأنف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 05:07 مساءً - بلومبرج _ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في مؤتمر صحفي، إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن ربما تُستأنف اعتباراً من غد الخميس.

وأكد الوزير أن بلاده تعطي الأولوية حاليا لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكانت إسرائيل قد صادراتها من الغاز إلى مصر والأردن، مما أثر بشدة على قطاع الطاقة في البلدين، بعد أن أغلقت حقل “ليفياثان” أكبر حقولها للغاز بعد تصاعد الصراع مع إيران.