شركة BASF للحلول الزراعية تخطط لطرح 9 منتجات جديدة خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 01:10 مساءً - محمد أحمد_ تخطط شركة BASF الألمانية للحلول الزراعية لطرح 9 منتجات جديدة في السوق المصرية خلال عامي 2026 و2027.

سيلفيا سيفري: تطوير أصناف توفر إنتاجية أعلى بموارد أقل

وقالت سيلفيا سيفري، نائب رئيس شركة نونهايمز | BASF، إنها تستهدف توفير منتجات متطورة وآمنة تتضمن بذور الخضروات ومبيدات متوافقة مع أحدث المعايير البيئية.

وأضافت سيفري، في تصريحات لنشرة دوت الخليج: “نعمل عن كثب مع شركائنا المحليين لضمان مواءمة الحلول الزراعية مع احتياجات المزارع، والتحديات الخاصة بالسوق المصرية”.

وأكدت أن BASF تسعى إلى تقديم حلول متكاملة لدعم المزارعين، دون الدخول في أنشطة إنتاجية مباشرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتطلب موارد أقل وتوفر إنتاجية أعلى.

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يوسف بابيه: نمو معاملات الشركة في مصر 400% خلال 10 سنوات

وبدوره، قال يوسف بابيه، المدير الإقليمي لشركة BASF في مصر والشرق الأوسط، إن حجم أعمالها عالميًا يبلغ نحو 70 مليار يورو.

وأضاف بابيه، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن BASF مصر حققت 400% نموًا في حجم معاملاتها خلال السنوات العشر الأخيرة.

ونوّه بأن الشركة تعتزم إطلاق قطاعٍ للبذور في مصر للمرة الأولى، وأن الطرح الأولي يشمل أنواعاً مسجلة وأخرى جديدة قيد التسجيل، لا سيما في محاصيل مثل الطماطم ومجموعة واسعة من الخضروات والفواكه.

وأضاف أن الشركة تقدم حلولا رقمية يستفيد منها آلاف المزارعين في مصر، لمساعدتهم في التنبؤ بالطقس ومواجهة التحديات التي تؤثر على القطاع الزراعي.