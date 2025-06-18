شركة الأمين تتلقى عرض شراكة من السيادي السعودي لإقامة مصنع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 01:10 مساءً - شاهندة إبراهيم_ تلقت شركة الأمين للجيلاتين عرض شراكة من الصندوق السيادي السعودي؛ لإقامة مصنع للجيلاتين في المملكة.

وقال عمرو أحمد الأمين، رئيس القطاع التجاري في الشركة، إنها في مرحلة المفاوضات حاليا للتوافق مع الشروط الموضوعة من الجانب السعودي.

وأشار الأمين، في تصريحات لنشرة دوت الخليج على هامش معرضي FI Africa وpropak mena، إلى أن الجانب السعودي سيمول المشروع فيما ستنقل شركة الأمين خبرتها في صناعة الجيلاتين لإدارة المشروع.

وتوقع الأمين أن تصل استثمارات المشروع إلى مئات الملايين من الريالات وقد تصل إلى مليارات.

وأوضح أن الصندوق السيادي السعودي يتفاوض أيضا مع مصنعي جيلاتين من ألمانيا والبرازيل، ومع شركة الأمين من إفريقيا والشرق الأوسط.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعلى صعيد آخر، كشف الأمين عن تخصيص قطعة أرض جديدة للشركة في منطقة السادس من أكتوبر لإقامة مجمع مصانع مكون من 4 منشآت صناعية باستثمارات مبدئية 25 مليون دولار.

وأشار إلى أن “الأمين للجيلاتين” حققت مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه خلال 2024، وتستهدف كسر حاجز المليار جنيه في 2025، لافتًا إلى أن تصدير 80% من إنتاج المصنع الحالي.

وأضاف أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 42% في صناعة الجيلاتين بمصر.

ويقع مصنع شركة الأمين للجيلاتين في السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية، وتصنّع 3 منتجات أساسية، هي: الجيلاتين الغذائي، الذي يستخدم في قطاع الحلويات، والجيلاتين الطبي الذي يدخل في صناعة الكبسولات، بجانب منتج الكولاجين المستخدم في مستحضرات التجميل.