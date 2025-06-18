عبير لهيطة: الضربات الإسرائيلية الإيرانية تؤثر سلبا على قطاع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:54 صباحاً - رنا ممدوح_ حذرت عبير لهيطة ، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة – إيجيترانس، من التداعيات السلبية لتصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني على قطاع النقل واللوجيستيات العالمي.

وقالت لهيطة، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إن عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، المهم والحيوي لنقل الطاقة عالميًا، قد يؤدي إلى اضطرابات كبرى في سلاسل الإمداد العالمية.

ودعت لهيطة، الحكومة المصرية لاتخاذ عدة إجراءات استباقية في التعامل مع تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني، منها: بناء احتياطي استراتيجي من الوقود.

كما أشارت إلى أهمية تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة اللوجستيات.

وأكدت لهيطة أن التعامل المرن والذكي مع هذه المتغيرات يمثل فرصة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر بوصفها مركزا إقليميا لحركة البضائع والخدمات اللوجيستية.

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وأضافت أن الحكم على تداعيات الضربات الإسرائيلية – الإيرانية ما زال مبكرًا، مشيرة إلى عدة سيناريوهات تصل في أسوأها إلى ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 300 دولار للبرميل وفق تقديرات دولية، ما يزيد تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 45%.

وأشارت إلى أن استهداف إسرائيل المزيد من الأصول الاستراتيجية داخل إيران قد يدفع قطاع النقل واللوجيستيات العالمي نحو أزمة طاحنة.