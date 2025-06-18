نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء الصربي: مصر نقطة ارتكاز واستقرار في الشرق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 يونيو 2025 12:14 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الصربي ﭼورو ماتسوت، عقب انتهاء جلستي المباحثات الثنائية والمُوسّعة بين الجانبين.

وخلال المؤتمر الصحفي، ألقي ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، كلمة عبر في مُستهلها عن سعادته الكبيرة بزيارة مصر كأول محطة زيارة عمل رسمية خارجية له عقب توليه منصب رئيس الوزراء، مُثمناً العلاقات الثنائية المصرية الصربية التي ترجع إلى أكثر من 70 عاماً، منذ تأسيس حركة عدم الانحياز.

وعبر ماتسوت، عن إعجابه بالتطور الذي وصلت له مصر في العديد من المجالات منها الاقتصاد والنقل والبنية التحتية وغيرها، مُعرباً عن تطلعه نحو تعزيز الشراكة والتعاون الإيجابي بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الصربي إلى أن الوضع الراهن في إقليم الشرق الأوسط مضطرب وغير مستقر، مُؤكداً أن مصر هي نقطة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وأنها يجب أن تبقي كذلك.

وأشار ماتسوت، إلى أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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وأضاف أن صربيا تدعم مصر في المنظمات الدولية المختلفة، نظراً لما تلعبه مصر من دور هام في هذا الصدد.

وأعرب رئيس الوزراء الصربي، خلال كلمته، عن تطلعه لزيادة مستوي التبادل التجاري بين البلدين، في مختلف القطاعات، خاصةً القطاع السياحي والتوظيف والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة في صربيا، مُعرباً عن تطلعه إلى أن تُسفر المباحثات الجارية إلى المزيد من توطيد هذا التعاون بين البلدين، ومُشيراً إلى استعداد الجانب الصربي لتقديم كل الدعم اللازم لهذا الأمر.

وجدد رئيس الوزراء الصربي الإشارة إلى أن دولة بحجم وتاريخ مصر العريق فإنها تمثل نقطة ارتكاز هامة لكل العالم.

وفي ختام كلمته، أكد ماتسوت، وجود نقاط رؤية مشتركة كبيرة بين البلدين، مُعرباً عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري المصري إلى صربيا قريباً.