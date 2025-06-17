نعرض لكم الان تفاصيل خبر نجيب ساويرس يكشف توقعاته لتأثيرات حرب إسرائيل وإيران على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:10 مساءً - العربية نت .. قال رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس، إن الحرب الجارية في المنطقة لم تُحدث تأثيرًا جسيمًا على الأسواق المالية حتى الآن، إلا أنها أوجدت حالة من الضبابية أدت إلى تجميد قرارات الاستثمار في عدد من الدول.

وأضاف ساويرس، في مقابلة مع “العربية Business”، أن أسعار الذهب والنفط ارتفعت بشكل طفيف، كما أن سعر الذهب يعتبر مستقرا ويتحرك في نطاق ضيق.

وتابع ساويرس: “هناك إجماع على أن هذه الحرب ستنتهي خلال أيام أو أسبوع على الأكتر لأنها تعتبر حربا بدون نهاية، ولا أعتقد أن إسرائيل ستحطم القوى النووية الإيرانية، كما أن إيران لن تنتصر على إسرائيل”.

وأوضح ساويرس أن المشروع العقاري الذي تنفذه شركته في العراق يسير بشكل جيد، في ظل عدم تأثر العراق بالحرب الحالية، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في العراق واعد.

وقال رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن قرار مصر وقف إمدادات الغاز للقطاع الصناعي لا يعتبر حلًا لتراجع واردات الغاز، خاصة أن توقف مصانع الأسمدة سيؤدي لأزمة في القطاع الزراعي وتراجع الصادرات الزراعية أو عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقطاع الزراعي.

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وأضاف ساويرس، أن مصر يجب أن تتوقف عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لأنه يعتبر “غاز سياسي” يمكن أن يتوقف في حالة وجود أي أزمة.

وأوضح أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بدعم من زيادة إيرادات السياحة ونمو عوائد الصادرات وازدهار القطاع الخاص المصري.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في سداد القروض المستحقة على مصر حتى نهاية العام الحالي والتي يمكن أن تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه، لذلك يجب وضع خطة واضحة لسداد القروض.

وقال إن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 80% من الاقتصاد المصري، ولكن الانتقادات توجه إلى الإدارة الحكومية للقطاع العام في مصر بسبب الخسائر التي يتكبدها.

وتابع ساويرس: “القطاع العام في مصر يشهد خسائر واختلاسات ورشاوي، ويجب إنهاء أسطورة القطاع العام لأنه مال سايب ملوش صاحب، وتوجد شركات تخسر 500 مليون ومليار و2 مليار جنيه ورئيس مجلس إدارتها يحصل على مكافأة وحوافز بسبب عدم وجود محاسبة، وكل فترة يتم اكتشاف قضايا فساد من خلال الأجهزة الرقابية”.

وأوضح أن تكلفة استخراج الذهب من المناجم تتراوح بين 1200 و1500 دولار للأونصة ما يعني تحقيق أرباح كبيرة حتى في أسوأ سيناريوهات تراجع الأسعار.

وتابع: “أكبر المشترين للذهب خلال الفترة الحالية هما الصين وروسيا بسبب التحوط من هيمنة الدولار، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في تخفيض سعر الدولار، بالإضافة إلى أن الطلب على الذهب أكبر من المعروض لأن المناجم الجديدة تستغرق وقتًا حتى تبدأ في الإنتاج”.

واعتبر ساويرس أن الفرنك السويسري يمثل “عملة حديدية” لا تتأثر بالأزمات، مشيرًا إلى أهميته كأداة تحوّط في أوقات التقلبات، كما أن العقارات تعتبر من أهم أدوات التحوط.

وتابع: “في الظروف الحالية يجب الاحتفاظ بنسبة من 25% أو 30% من المحفظة الاستثمارية في صورة كاش من أجل اقتناص الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تظهر في أي وقت”.

وحول فرص الاستثمار الإقليمي، شدد ساويرس على أن الاستثمار في لبنان يبقى مرهونًا باستقرار الدولة وسيطرة الجيش على سلاح “حزب الله”، داعيًا إيران إلى إقناع الحزب بتسليم سلاحه كخطوة أولى، أما بشأن سوريا، فرأى أن عودة الاستثمارات ممكنة “إذا تم ضبط الحريات والتطرف”.