نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: 32% زيادة في عدد العاملين الأجانب بالقطاع الخاص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:14 مساءً - سمر السيد _ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشــرة الســـنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي:

– بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22909 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024 مقابــل 17357 أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 32%.

– بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10003 أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12906 أجنبي بنسبة 56.3% عام 2024.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لنوع التعاقد عامي (2023- 2024)

تابعنا على | Linkedin | instagram

– يمثل الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024 حيث بلغ 8798 أجنبي بنسبة 38.4%، يليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5%‏.

– ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1% تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 1026 أجنــبي بنسبة 4.5٪، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجانب بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لمجموعات الدول الوافدين منها عام 2024

– تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2024، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 11197 ترخيص بنسبة 48.9%.

– وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6392 ترخيص بنسبة 27.9% ثم مكاتب الشركات بعدد 4558 ترخيص بنسبة 19.9٪، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 3.3% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام2024.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام2024

يمثل المديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 8343 أجنبي بنسبة 36.4% يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5453 أجنبي بنسبة 23.8% ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3530 أجنبي بنسبة 15.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لأهم أقسام المهن الرئيسية عام 2024

تمثل أنشطة الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب بها حيث بلغ 5587 أجنبي بنسبة 24.4%، يليها نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4726 أجنبي بنسبة 20.6% ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 3676 أجنبي بنسبة 16.0% ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بعدد 2859 بنسبة 12.5% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.