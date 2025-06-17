مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:14 مساءً - سكاي نيوز _ تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك اليوم الثلاثاء.

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وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض هنغاريا مثل هذه الجهود.

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وكانت المفوضية قد قالت أمس الإثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19 بالمئة من جميع الواردات خلال عام 2024.

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وجاء في بيان المفوضية” لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا”.

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ويذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيسي لأوروبا حتى عام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعدما شن الكرملين هجوما على أوكرانيا.

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وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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