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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار شحن النفط تقفز 60% مع استمرار التصعيد الإيراني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:18 مساءً - العربية نت _ شهدت أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا قفزة حادة بنحو 60% في أقل من أسبوع، بعدما علّق عدد من مالكي الناقلات عمليات التعاقد مؤقتًا لتقييم المخاطر المتزايدة في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران.
وارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى الصين إلى نحو 46 ألف دولار يوميًا، بزيادة تتجاوز 12 ألف دولار عن الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2024.
كما صعدت العقود الآجلة للشحن، في مؤشر واضح على حالة القلق التي تسود قطاع النقل البحري بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
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