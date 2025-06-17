وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:14 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، ليبلغ 720 ألف برميل يومياً، انخفاضاً من تقديرها السابق البالغ 740 ألف برميل يومياً.

كما قلّصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في عام 2026 إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 760 ألف برميل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعكس التحديات الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط.

وفي المقابل، رفعت الوكالة تقديراتها للمعروض العالمي من النفط، متوقعة ارتفاعه بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، مقارنة مع زيادة سابقة كانت عند مستوى 1.6 مليون برميل يومياً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في إشارة إلى صراع إسرائيل وإيران، إنه من المتوقع أن يكون الإمداد جيداً في أسواق النفط في 2025 إذا لم يحدث اضطراب كبير.

وأضافت الوكالة، أن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات لم تتغير وبلغت في المتوسط نحو 1.7 مليون برميا يومياً منذ بداية العام.