مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في…

0 نشر
0 تبليغ

  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 1/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 2/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 3/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 4/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 5/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 6/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 7/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 8/9
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:14 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، ليبلغ 720 ألف برميل يومياً، انخفاضاً من تقديرها السابق البالغ 740 ألف برميل يومياً.

predco_adv_2021

كما قلّصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في عام 2026 إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 760 ألف برميل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعكس التحديات الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط.

E-Bank

وفي المقابل، رفعت الوكالة تقديراتها للمعروض العالمي من النفط، متوقعة ارتفاعه بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، مقارنة مع زيادة سابقة كانت عند مستوى 1.6 مليون برميل يومياً.

Zaldi-06-2025

وقالت وكالة الطاقة الدولية في إشارة إلى صراع إسرائيل وإيران، إنه من المتوقع أن يكون الإمداد جيداً في أسواق النفط في 2025 إذا لم يحدث اضطراب كبير.

AYADY
propakmena

وأضافت الوكالة، أن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات لم تتغير وبلغت في المتوسط نحو 1.7 مليون برميا يومياً منذ بداية العام.

 

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا