نعرض لكم الان تفاصيل خبر العربية: مصر تربط بئري غاز بطاقة 100 مليون قدم مكعبة يوميا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:18 مساءً - العربية نت _ تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، بدء إنتاج 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ضمن المرحلة 11 بمنطقة امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط، بداية يوليو المقبل.

وفق مصدر حكومي لـ “العربية Business”، فإنه سيتم إدخال بئري “سبارو وسيناد” على مرحلة الإنتاج من إجمالي 3 آبار يجري تنميتها في المياه الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط.

أشار إلى أن البئر الأولى ستدخل مرحلة الإنتاج بطاقة 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، تليها البئر الثانية بطاقة 40 مليون قدم مكعبة.

أوضح أن البئر الثالثة ضمن المشروع يجري التعجيل بعمليات تنميتها لسرعة ربطها على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة 50 و60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتُعد شركة البرلس للغاز المشغل الرئيس للامتياز، ويتوزع رأسمالها بين شركة شل في مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.

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أكد المصدر أن وزارة البترول تواصل العمل على تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا البحري ضمن خطة توسعة لحفر آبار جديدة، بهدف استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في حقول الغاز القائمة حاليًا، وكذلك استغلال المقومات المتاحة و البنية التحتية القائمة لتنفيذ أعمال التنمية ورفع الجدوى الاقتصادية لحقول المشروع.

لفت إلى إجراء تقييم شامل للاحتياطي المحتمل في المرحلة الـ11 من مشروع تطوير حقول غرب الدلتا، بالتعاون مع الشركاء واعتماد التقييمات الحجمية له. إذ تُنسق الشركة القابضة المصرية للغاز “إيجاس” مع الشركاء الأجانب للإسراع بعمليات التطوير التي تقودها لتنمية إنتاج الغاز خلال العام المالي القادم 2025/2026.

أكد المسؤول على نجاح أعمال تنمية المرحلة العاشرة بمشروع تنمية غرب الدلتا العميق ووضع الآبار على خريطة الإنتاج بإجمالي ثلاث آبار بإنتاج يومي 160 مليون قدم مكعبة غاز و2000 برميل متكثفات.

وفي مارس الماضي، قال وزير البترول كريم بدوي، خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن سرعة وضع آبار الغاز الجديدة ضمن أعمال تنمية منطقة غرب الدلتا العميق على خريطة الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، يمثل خطوة محورية في تنفيذ المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

أكد الوزير على ثقة شركاء الاستثمار في الفرص والاحتمالات التي تتمتع بها منطقة غرب الدلتا العميق مثمناً خطوة استخدام تكنولوجيا المسح السيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة، والتي ستسهم في تقليل مخاطر أعمال الاستكشاف وتعزز فرص الوصول إلى مكامن جديدة للغاز الطبيعي في المياه العميقة، مما يدعم خطط الوزارة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الغاز الطبيعي.