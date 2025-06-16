نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها وعيار 21 يسجل 4875 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 10:11 مساءً - شاهندة إبراهيم_ تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 25 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4875 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 39 ألف جنيه.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 15 دولارا، لتسجل 3415 دولارا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في شهرين عند 3453 دولار ، بفعل جني الأرباح، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5572 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4179 جنيهًا، في حين سجل عيار 14 نحو 3250 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد ارتفعت بقيمة 240 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، واختتم حول 4900 جنيه.

في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 120 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت حول 3430 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن السوق المحلية شهدت حالة من الاضطرابات والتفاوت السعري، وسط محاولات من بعض التجار لدفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها وغير مبررة.

وأضاف: مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، قرر عدد من التجار رفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5020 جنيهًا، في خطوة لا ترتبط بأي متغير منطقي في سعر الدولار أو الأوقية العالمية، أو العرض والطلب.

وفي المقابل، كانت «آي صاغة» قد أعلنت بوضوح أن سعر 5000 جنيه لا يُعبّر عن القيمة العادلة للذهب، بل يعكس استغلالًا صريحًا لحالة الغموض والارتباك في السوق.

وأشار إلى أن المنصة ثبتت السعر عند 4900 جنيه، وتعاملت بناء عليه وقدمت صورة واقعية وعادلة لما يحدث في السوق.

وتابع: بعد تراجع الأسعار اليوم وعودة السوق إلى مستويات أقرب للمنطق، يتأكد للجميع أن التزام المنصات بالرؤية اقتصادية السليمة سيجعلها أكثر قدرة على كسب الثقة والاستمرار.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في البورصة العالمية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات اليوم، حيث لامست الأوقية مستوى 3453 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في شهرين، قبل أن تتراجع بشكل طفيف مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح.

وأضاف أن الذهب لا يزال مدعومًا بالمخاوف من اتساع رقعة التوترات في المنطقة، إلا أن ضغوط جني الأرباح كبحت من المكاسب الحادة.