النقل: استمرار خدمات الجسر العربي بين مصر والأردن بشكل آمن

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 09:15 مساءً - دوت الخليج_ أصدرت وزارة النقل ممثلة في شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، بيانا إعلاميًا جاء فيه استمرار الشركة في تقديم خدماتها البحرية للمسافرين، عبر أسطولها البحري العامل على الخط البحري الدولي العقبة_نويبع، بشكل طبيعي وآمن مع انتظام تام للرحلات البحرية اليومية المقررة وحسب مواعيدها المحددة والمجدولة مسبقاً .

وأشار البيان إلى أن الجسر العربي قام خلال الأيام الماضية بتنفيذ عدد من الرحلات الإضافية، لاستيعاب الطلب والأعداد المتزايدة على خدمات الشركة والسفر بحراً، عبر الأسطول البحري، في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة حاليا، لا سيما مع إلغاء أو تأجيل كثير من الرحلات الجوية في عدد من دول المنطقة، خاصة وأن شركة الجسر العربي هي حلقة الاتصال الرئيسية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وذلك عبر الخطوط البحرية: “الخط البحري العقبة – نويبع ( مدة الرحلة ساعتين ونصف).. والخط السياحي العقبة – طابا (مدة الرحلة 30 دقيقة)”.

وأوضح بيان الجسر العربي أن الشركة هي الخيار والبديل الاستراتيجي والآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول إلى وجهتهم النهائية من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة التي تربط ميناء العقبة الأردني بكل من ميناء طابا وميناء نويبع في جمهورية مصر العربية، والتي يمكن من خلالها السفر إلى الدول الأوروبية وأمريكيًا وغيرها من دول العالم عبر مطار شرم الشيخ ومطار القاهره الدولي، علماً بأن المسافة البرية من مدينة نويبع إلى شرم الشيخ براً تصل إلى ساعتين فقط.

وأشار البيان إلى أن شركة الجسر العربي نقلت خلال الثلاث أيام الماضية ما يزيد عن 10 آلاف مسافر سواء عبر الخط البحري نويبع – العقبة أو الخط السياحي العقبة – طابا.

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كما أن شركة الجسر العربي تلتزم بأعلى معايير السلامة البحرية والحرص على ضمان استمرارية تقديم خدماتها بأمان وموثوقية ما يجعلها الخيار الأمثل لسفر الطلبة والمجموعات السياحية والحجاج ورجال الأعمال وكل من تم إلغاء أو إعادة جدولة رحلات الطيران الخاصة بهم، لا سيما في ظل سهولة الحجز وأسعار التذاكر في متناول الجميع.

وتتيح شركة الجسر العربي للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة ويسر عبر مكاتبها المعتمدة المنتشرة في الأردن ومصر أو من خلال نظام الحجز الإلكتروني على موقعها الرسمي www.abmaritime.com.jo ما يضمن للمسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر التي تناسبهم.