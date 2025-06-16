رغم التوترات الجيوسياسية.. أوبك تثبت توقعات نمو الطلب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 08:12 مساءً - سي إن بي سي_ أبقت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير في تقريرها الشهري الصادر لشهر يونيو 2025، حيث ثبتت تقديرات النمو عند 2.9% لعام 2025، و3.1% لعام 2026.

وثبتت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً لكل من عامي 2025 و2026، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون عند 0.8 مليون برميل يومياً في 2025، وخفضتها إلى 0.7 مليون برميل يومياً في 2026.

ورفعت «أوبك» توقعاتها للطلب على نفط دول إعلان التعاون إلى 42.7 مليون برميل يومياً في 2025، و43.2 مليون برميل يومياً في 2026.

إنتاج أوبك النفطي

وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع إنتاج «أوبك» من النفط في مايو بمقدار 183 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27 مليون برميل يومياً، بينما تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون بمقدار 3 آلاف برميل يومياً ليسجل 14.2 مليون برميل يومياً.

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في المقابل ارتفع إنتاج دول إعلان التعاون بمقدار 180 ألف برميل يومياً ليصل إلى 41.2 مليون برميل يومياً في مايو .