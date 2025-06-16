البنك المركزي المصري يرصد تأثر الصادرات لأوروبا وإنجلترا بتعديل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 08:12 مساءً - دوت الخليج – طالب البنك المركزي المصري المصري، كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية بفحص محافظها الائتمانية وتحديد الشركات المصدرة بعدد من القطاعات التي ستتأثر بتطبيق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة آلية CBAM والخاصة بالحدود الكربونية، كما وجه بجمع البيانات المتعلقة بأنشطة تلك الشركات التصديرية، وذلك بهدف تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية.

ونوه المركزي في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، بأن التعليمات الجديدة تأتي في ضوء إدخال آليات تسعير الكربون في العديد من الدول كوسيلة لتقليل الانبعاثات الكربونية، واعتماد كل من: الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة آلية Carbon Border Adjustment Mechanism لتعديل حدود الكربون والتي تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة للاتحاد والمملكة في حال عدم الالتزام بسياسات الحدود الكربونية، مما يتسبب في زيادة أسعار المنتجات المصدرة ويؤثر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها بشكل مباشر وكذلك سلاسل الامدادات لتلك القطاعات بشكل غير مباشر.

وذكر البنك المركزي المصري أن آلية CBAM الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تتضمن حاليا قطاعات: الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين الأخضر وتم تحديد تاريخ التطبيق ليبدأ من يناير 2026، ومن جهة أخرى تتضمن الآلية بالمملكة المتحدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين الأخضر ويبدأ تطبيقها من يناير 2027.

وقال المركزي، إنه نظرا لتأثير آلية CBAM على أرباح الشركات المصدرة بالقطاعات المذكورة عاليه وتكاليف التوافق مع معايير تلك الآلية وتأثير ذلك على المخاطر المحتملة بالبنوك، فإنه يتعين على كافة البنوك الالتزام بفحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدرة بتلك القطاعات وأيضًا جمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية، مما يساهم في تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فاعلية واتخاذ قرارات أكثر دقة والتوافق مع معايير الاستدامة.

وشدد على أنه في إطار جهود البنك لتعزيز التمويل المستدام والتأكد من مواءمة القطاع المصرفي المصري مع المستجدات الدولية، فإنه يتعين على البنوك استيفاء بيانات نموذج محدد بشكل نصف سنوي في يونيو وديسمبر من كل عام، وذلك بدءً من النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم موافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي به في موعد غايته نهاية مارس وسبتمبر من كل عام.