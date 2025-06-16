نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 06:16 مساءً - العربية نت _ واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها في بداية التعاملات الأوروبية اليوم الإثنين، في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات لأوروبية ارتفعت اليوم بنسبة 2.2% بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.8%.

ودخلت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، ما يؤجج المخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز.

ويعتبر الخوف من اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية أكبر هاجس لدى المتعاملين في سوق الغاز.

ورغم أن إمدادات الغاز المسال من المنطقة لم تتأثر حتى الآن، فإن أي اضطراب سيؤدي إلى نقص الإمدادات في وقت حرج لموسم تخزين الغاز في أوروبا قبل حلول فصل الشتاء المقبل.

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وتحولت التوترات بين الخصمين اللدودين في الشرق الأوسط إلى حرب مباشرة يوم الجمعة، عندما شنت إسرائيل هجمات مفاجئة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، لترد إيران بضربات واسعة بالصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة ما تسبب في دمار غير مسبوق بمناطق واسعة في إسرائيل.

في المقابل أكدت الحملة الجوية الإسرائيلية تفوقها الجوي على إيران وضعف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، في حين لا تملك إيران إلا الرد بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ويراقب التجار في أوروبا أيضًا أي اضطرابات أخرى في صادرات النرويج، أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب في المنطقة، حيث تخضع المرافق الرئيسية لأعمال صيانة موسمية. يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، مما يعزز الطلب على الطاقة اللازمة لتكييف الهواء.

وبحلول الساعة الثامنة وثلث صباحا بتوقيت أمستردام ارتفعت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل وهي العقود القياسية للغاز الأوروبي بنسبة 1.81% إلى 38.85% يورو لكل ميجاواط/ساعة.