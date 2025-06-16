نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الوزراء: استكمال ربط وحدات تغويز عائمة لتأمين الغاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر بدأت في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، ضمن إطار مدروس ومحدد.

وأوضح الحمصاني في اتصال هاتفي مع “العربية Business”، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أكبر أُعدت منذ عدة أشهر، وتهدف إلى ضمان توفير الغاز الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء، دون انقطاع أو تراجع في الخدمة.

وكشف المتحدث الرسمي، أن من أبرز محاور هذه الخطة هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الانتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن تشغيل هذه السفن الثلاث سيؤدي إلى ضخ نحو 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ما يعزز أمن الطاقة الوطني ويوفر بديلًا محليًا في حال تعطل أو توقف واردات الغاز من أي دول مجاورة.

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وأضاف الحمصاني، أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير شحنات من مختلف أنواع الوقود الأخرى، مثل السولار والمازوت، إلى جانب التعاقدات الجارية لضمان وصول كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية “مؤقتة وطارئة”، وستُعاد الأمور إلى طبيعتها فور بدء وصول التعاقدات المتفق عليها.

وحول تكلفة تلك الخطة، أوضح أن الأسعار العالمية للغاز والوقود شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، إلا أن مصر كانت قد أبرمت تعاقدات مسبقة بأسعار مناسبة من خلال آليات التحوط، وهو ما ساعد في تقليل حجم الإنفاق، مشددًا على أن الدولة لا تنظر فقط إلى التكلفة، بل إلى أولوية تأمين احتياجات المواطنين، وخصوصًا في ما يتعلق باستمرار إمدادات الكهرباء وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وأشار الحمصاني إلى استمرار التعاون الوثيق بين مصر والأردن في ملفي الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن تلبية احتياجات الأردن الشقيق في إطار التكامل والتعاون المستمر بين البلدين.

وكانت مصادر كشفت لـ”العربية” أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” اتفقت على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إضافية بعد أسبوعين، وسيتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيا، بإجمالي حمولة 355 ألف طن، والتي ستوفر قرابة 12 مليار قدم مكعبة على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بهدف تعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر .

وفعلت وزارة البترول خطة الطوارئ عبر وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية كما أوقفت الحكومة ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لسد احتياجات محطات الكهرباء.