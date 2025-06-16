السويدي إليكتريك تبدي رغبتها في الاستثمار بالثروات التعدينية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 02:10 مساءً - أبدى المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، رغبة المجموعة في الاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين، وذلك من خلال إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة لهذه الثروات.

ولفت إلى أن مجموعة السويدي تعمل في أكثر من 40 دولة ولديها رغبة حقيقية فى زيادة استثماراتها في مصر بأنشطة التعدين والطاقة الخضراء وخدمات أنشطة البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس أحمد السويدي والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في أنشطة الثروة المعدنية والبترول والبتروكيماويات والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء استعرض المهندس كريم بدوي، المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والتى تشمل العديد من الفرص الاستثمارية بكافة الأنشطة البترولية وقطاع التعدين الواعد.

وأشار إلى أن صدور قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، والعمل على جعل مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية التكميلية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول، على أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات التي تحقق المصالح لكافة الأطراف.

حضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف ونائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف.