أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في شهرين مع تصاعد الصراع في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 12:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة بعد تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران، ما أثار المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3447.07 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3467.20 دولارًا، وفقا لـ””.

وتسبب أحدث تبادل للهجمات بين إسرائيل وإيران في سقوط ضحايا مدنيين، وزاد من المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في المنطقة، في وقت حث فيه كل من الجانبين المدنيين لدى الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لهجمات إضافية.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه قال إنه “في بعض الأحيان، يتعين على الدول أن تخوض القتال حتى النهاية”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو، على أن يُصدر قراره يوم الأربعاء.

ورغم التوقعات الواسعة بأن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق أي مؤشرات على احتمال خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 36.23 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1234.47 دولارًا، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1036.58 دولارًا.