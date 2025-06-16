وكالة JBC اليابانية: مصر على الطريق الصحيح بإصلاحات اقتصادية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 يونيو 2025 09:14 صباحاً - سمر السيد_ قال كيني كيتامورا، الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة جيبيك اليابانية JBC، إن مصر تحرز تقدما ملموسا على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في تنفيذ البرنامج.

وأشار في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، أن أي إصلاح اقتصادي قد يكون أمرا صعب التنفيذ حتى في اليابان.

وتابع أن الوكالة وقعت خلال الفترة الماضية على اتفاقيات لتوفير تمويلات لمشروعات لتوليد 100 ميجاواط من الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.

وأضاف أن مؤسسته فاعلة للغاية للعمل في تمويل مشروعات للطاقة بمصر، مشيرًا إلى أنه بناء على خبرتها تحرص على التعاون متعدد الأطراف لتحقيق إنجازات ملموسة بالقطاع محليا.

يشار إلى أنه يجري تنظيم مؤتمر اليوم تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية