سكاتك النرويجية توقع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 07:10 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار.

ويعد المشروع أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».

جاء ذلك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.

وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.