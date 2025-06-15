رئيس الوزراء: القطاع الخاص يوفر 80% من فرص العمل ويساهم بنحو…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 04:13 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في مصر، ويوفر 80% من فرص العمل، و70% من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي عقد مساء اليوم الأحد، أن الدولة نفذنا استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية وكانت خطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة للقطاع الخاص تمكنه من قيادة قاطرة التنمية الفترة المقبلة.

وأكد حرص الدولة على إعادة تحديد دورها في الاقتصاد من خلال سياسة ملكية الدولة، وطرح حصص من الشركات الحكومية للقطاع الخاص لتعظيم كفاءة إدارة الدولة بالاضافة إلى تحديد سقف الاستثمارات العامة لمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأوضح مدبولي، أنه تم تحسين بيئة العمل بإصدار الرخصة الذهبية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وضمان سيادة القانون لتعظيم الثقة في مناخ الاستثمار وحصر الرسوم على المستثمرين لتخفيف الاعباء.