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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 4.3% خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 04:13 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه على الرغم مما شهدته المنطقة من تحديات فقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود والتكيف.
أضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي عقد مساء اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.3 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع توقعات إيجابية للاقتصاد من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، كما شهد زيادة في الاستثمارات الخاصة لتتجاوز 50%.
وكشف أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنسبة 33% خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري.
وأوضح أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية عززت جهود الحكومة في الاصلاح الاقتصادي، كما أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي ساهمت في تقليص حالة عدم اليقين للمستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد .
وأشاد مدبولي بدور المؤسسات الدولية في دعم الاقتصاد المصري، موضحا أن حجم التمويل التنموي للقطاع الخاص في مصر خلال 2024 وصل إلى 4.2 مليار دولار.
وتابع: “رؤيتنا للمستقبل ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص ولهذا نواصل العمل على تسريع الاصلاحات الاقتصادية”.
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