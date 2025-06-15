نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: تأثير مباشر للصراع الإيراني الإسرائيلي على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 04:13 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه من المبكر رؤية تداعيات كاملة للتطورات الإقليمية الأخيرة، ولكن من الملاحظ خلال السنوات الماضية أن أي تداعيات يكون لها تأثير مباشر على النقل البحري.

أشار الصياد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط قد تعوق الحركة الملاحية في مضيق باب المندب أو بعض الخطوط الملاحية مثلما حدث في الفترات السابقة، وهو ما يؤثر بشكل سريع على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين على الشحنات، كما يؤخر وصول الواردات القادمة من أي دولة، سواء الصين أو دول آسيا على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الشحن سيؤثر بالتبعية على أسعار جميع المنتجات، بالإضافة إلى أنه في حال زيادة أسعار الخامات المستوردة، ينعكس ذلك على أسعار التصدير.

وفي الوقت نفسه، قال إنه من المبكر رؤية هذه التأثيرات بجانب صعوبة توقع وقوعها من عدمه، في ضوء عدم معرفة الأمد الزمني للعمليات العسكرية، إلا أنها إذا امتدت لفترة طويلة مع بدء ظهور تأثير على أسعار النفط وارتفاعه، فهو ما سيلقى بظلاله على جميع أسعار المكونات عالميا.

أضاف: «للأسف الشديد أي توترات أمنية تقع حاليًا أصبح لها تأثير مباشر على أسعار الخامات والمكونات وتكلفة الشحن، ما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتج النهائي”.

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وتساءل رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية : هل سيكون هناك تأثير على حركة الملاحة في منطقتنا وانعكاس على حركة الملاحة في البحر المتوسط والصادرات إلى أوروبا وتركيا؟ معلقًا: «من الصعب معرفة ذلك إلا إذا امتدت العمليات العسكرية».

فيما يرى أن خطة الطوارئ “حكيمة” لوقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، في ظل عدم ضمان استمرارية استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ويأتي ذلك بعد تعليق إسرائيل العمل في منصات الغاز كإجراء احترازي وتحسبًا لأي ضربات موجهة من إيران.

خفض حصة المصانع السيناريو الأمثل لارتباطها بصفقات تصدير

وأوضح شريف الصياد أن هناك صناعات كثيفة الاستخدام للغاز الطبيعي ومنها الأسمدة والأسمنت، فيما أشار إلى أنه ضد وقف توريد الغاز الطبيعي تمامًا، ولكن من الممكن خفض الحصة الموجهة للصناعات حسب خطة الطوارئ، نظرا لأن هذه المصانع لديها عمالة كبيرة ومرتبطة بصفقات تصدير بجانب التوريد إلى السوق المحلية.

ويرى الصياد أن الحكومة سيكون لديها أولوية لتشغيل الكهرباء في المنازل.

وعلى صعيد آخر، قال إنه من المبكر أيضًا توقع تطورات الأعمال العسكرية بين إسرائيل وإيران على وضع مصر، ولكن إذا طال أمد الحرب فمن المؤكد أن تؤثر على حركة التجارة في المنطقة كلها، فيما استند في ذلك إلى أن الظروف الأمنية في ليبيا والسودان أدت إلى وقف التصدير لها.

وشدد على أن أي ظروف أمنية مضطربة يصاحبها تأثير سلبي على حركة التجارة بين مصر والدول المتأثرة بالوضع الأمني.