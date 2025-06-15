- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف بقيادة روسال الروسية سبل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 04:13 مساءً - رنا ممدوح _ استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من تحالف بقيادة مجموعة “روسال” الروسية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة وإنتاج الألومنيوم، وشركة فلييت إينرجي الإماراتية.
وتناول اللقاء – الذي يعد الثالث مع التحالف المشار إليه – الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدتها “روسال” بشأن سبل التعاون والشراكة المحتملة مع شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، لا سيما في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات التطويرية.
وأكد المهندس محمد شيمي الاهتمام بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات الصناعية، والاستفادة من أحدث التقنيات ودعم وتطوير الصناعة المحلية وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة للوزارة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز مساهمتها في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
وأفاد أن ذلك في ضوء التوجه العام لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتبني أحدث التكنولوجيات في الإنتاج.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات التابعة، خاصة تلك التي تتمتع بميزة تنافسية وفرص كبيرة للنمو والتوسع.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف بقيادة روسال الروسية سبل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.