نعرض لكم الان تفاصيل خبر سعيد إمبابي: طفرة قوية في الطلب على الذهب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 03:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على سلوك المستهلكين تجاه الاستثمار، ودفعت الكثير إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم.

وأشار إمبابي في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، إلى أن الطلب زاد بشكل واضح على المنصة سواء من قبل المستثمرين أو من الأفراد الذين يدخرون للمستقبل كتحوط ذكي وفعال.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات السبت، في السوق المحلية، بقيمة 30 جنيهًا، ليسجل عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 38 ألفًا و960 جنيهًا.

وسجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بنحو 120 دولارًا، لتبلغ 3430 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة.

يذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت في السوق المحلية بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات الجمعة، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيهًا، واختتم حول 4840 جنيهًا.

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وعن تداعيات التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط على بقية القطاعات الأخرى، أكد على أنها تأثرت بشكل سلبي وخاصةً القطاعات التي تعتمد على الاستيراد، بجانب تأثر قطاعي السياحة والطاقة، نظرًا لأن أي توتر سياسي أو عسكري يخلق حالة من الترقب والقلق، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والتشغيل.

الصناعة والسياحة والطاقة أبرز القطاعات المتضررة

كما يرى أن القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المتضررة، خاصة الصناعات التي تعتمد على الغاز والطاقة بشكل مباشر مثل الحديد والسيراميك، مضيفًا: «قطاع السياحة ذو حساسية عالية وأي أخبار سلبية تؤثر على حركة السياح بشكل سريع”.

قال إمبابي إن الذهب يتحرك دومًا في الاتجاه الصاعد وقت الأزمات، مع إقبال كبير من المستهلكين على الشراء للحفاظ على قيمة أموالهم، وهو ما ظهر جليًّا في ارتفاع معدلات الطلب بشكل قوي مؤخرًا بعد التطورات الإقليمية مباشرة.

وعن مدى تأثر سلاسل الإمداد وأسعار الشحن، يرى المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن أزمة سلاسل الإمداد لم تصل إلى السيناريو الأسوأ بعد، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى الوضع مقلق خاصة في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يؤثر على تكلفة الشحن ومدى توافر المواد الخام.

وأوضح أن «آي صاغة» تعمل على توفير بدائل أخرى وتأمين المعروض لضمان استمرار الخدمة للعميل بدون انقطاع.

وعن تأثير خطة الطوارئ ووقف الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، قال إن هذه الخطة أثرت على الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمنت والسيراميك والمعادن، فيما أشار إلى أن وقف الغاز عن هذه الصناعات لفترة يسبب ضغطًا كبيرًا على الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى نقص المعروض في السوق وزيادة الأسعار.

وبالنسبة لقطاع الذهب، لفت إلى أن التأثير غير مباشر ولكنه موجود، لأن ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل يتم احتسابها ضمن تكلفة المنتج النهائي.

وفي سياق مختلف، أكد أن مصر تتحرك بسياسة متزنة وحكيمة وبعيدة عن التصعيد، مما يحافظ على الاستقرار الداخلي إلى حد كبير، فيما نبه إلى أن أي تصعيد في المنطقة يخلف آثارًا اقتصادية، سواء في أسعار المواد الخام أو في سوق العملة.