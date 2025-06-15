رامي فايز: الرؤية ضبابية ولا نستطيع التنبؤ بتأثيرات العمليات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 03:17 مساءً - حمدي أحمد _ قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية رئيس مجموعة فنادق هابي لايف، إن الرؤية الحالية للقطاع السياحي وتأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية عليه ضبابية وغير واضحة .

أضاف فايز في تصريحات لـ»دوت الخليج»، أن الرؤية ضبابية بشكل كبير ولا يستطيع أحد التوقع والتنبؤ بما هو قادم، ويجب الانتظار حتى تضح الرؤية وبعدها نستطيع تقييم الوضع.

وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية رئيس مجموعة فنادق هابي لايف، أن الأوضاع حتى الآن مستقرة ولم يتم إبلاغنا بإلغاء حجوزات أو تأكيد للحجوزات القادمة، وبالتالي الأمور غير واضحة بشكل كافٍ حاليًا .

تأجيل افتتاح المتحف الكبير يربك القطاع رغم صحة القرار

وأشار فايز، إلى أن قرار تأجيل افتتاح المتحف الكبير الذي صدر أمس رغم صحته إلا أنه قد يربك القطاع نسبيًّا، لأن حدثًا بهذه الأهمية لا بد أن يكون افتتاحه على مستوى عالمي، خاصة أنه يحدث مرة واحدة فقط في التاريخ، وبالتالي لا بد أن يكون الافتتاح بحضور شخصيات عالمية بقيمة الحدث.

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كانت وزارة الآثار أعلنت تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، للربع الأخير من العام الجاري، بسبب تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، على أن يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025.

كما سيجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن قيامها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقيام بعمليات حصر للسائحين الذين لا يستطيعون مغادرة مصر في مواعيد سفرهم المحددة مسبقًا؛ بسبب غلق المجال الجوي الخاص ببلادهم.

وانخفضت أسهم شركات الطيران العالمية بعد أن أدت الغارات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 9% ودفعت شركات الطيران إلى إخلاء المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن.