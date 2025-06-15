نعرض لكم الان تفاصيل خبر إلهامي الزيات: تأثير محتمل على السياحة الوافدة من أوروبا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 12:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال إلهامي الزيات رئيس الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، إن مصر جزء من العالم ومن الطبيعي تأثرها سلبيًّا بالتطورات الإقليمية الجديدة، خاصة مع موقع مصر الجغرافي في المنطقة.

توقع الزيات في تصريحات لجريدة دوت الخليج، تبادل ردود الأفعال بين إسرائيل وإيران، وهو ما يثير المخاوف لدى السائحين وعدم إقدامهم على السفر.

كما أشار إلى أنه من الجائز مع صدور رد فعل قوي من إيران أن تمتنع إسرائيل عن الرد.

ويرى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر من أوروبا وأمريكا ستتأثر بشكل كبير في ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وتوقع رئيس الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، عدم تأثر أسعار النفط بشكل كبير في الوقت الحالي نظرًا لوجود مخزون آمن في العالم يكفي الاحتياجات، فضلًا عن إيران ليست المورد الوحيد للبترول والغاز الطبيعي، فهي من أكبر الموردين بالفعل ولكنها ليست الدولة الوحيدة المُصدرة.

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قال إن تأثر أسعار النفط عالميًّا في حال تأزم التطورات الإقليمية الجديدة سيلقي بظلاله على جميع الدول، خاصة أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية.

كما حذر الزيات من أن حالة الهلع والخوف قد تدفع المتعاملين إلى تخزين النفط، وهو ما يحفز ارتفاع الأسعار.

تعميق أزمة سلاسل الإمداد والشحن في منطقتنا

وتوقع تعميق أزمة سلاسل الإمداد والشحن في منطقتنا، لكن في الوقت نفسه أشار إلى عدم تأثر مناطق أخرى في العالم خلال الوقت الراهن، ومنها الصين وروسيا واليابان وكوريا، إلا أنه في حال تأزم الاقتصاد العالمي ستتأثر هذه الدول بشكل كبير في ضوء اعتمادهم على الصادرات.

وعن تفعيل وزارة البترول خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، قال إن هذا الأمر طبيعي في ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة، فيما نوه إلى أن هذه الخطة سيتم تفعيلها على الأنشطة الهامشية، أما نشاط أساسي مثل الحديد والصلب فمن المستبعد وقف إمداداته.