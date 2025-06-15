الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 11:16 صباحاً - العربية نت_ دفع الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران أمس الجمعة أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع، حيث يتوقع المستثمرون اضطرابًا كبيرًا في حركة نقل النفط العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو ارتفعت بنسبة 15% إلى12.83 دولار للطن، وفقًا لبيانات شركة الوساطة “ماريكس جروب”.

كما شهدت أسهم شركات ناقلات النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صرحت إحدى أكبر الشركات المالكة للناقلات في العالم بأنها أصبحت أكثر حذرًا بشأن تأجير سفنها في المنطقة.

يذكر أن إسرائيل ضربت أهدافًا في أنحاء إيران أمس الجمعة، بما في ذلك منشآت نووية وعسكرية.