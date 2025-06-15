نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحديات اقتصادية جديدة تنتظر إجراءات استباقية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 11:16 صباحاً - تحديات جديدة على الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي، فرضها الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران، والذي بدأ فجر الجمعة الماضية وتلاه هجمات متتالية بين الجانبين يصعب التنبؤ بنهايتها.

وفي استطلاع سريع أجرته جريدة دوت الخليج بين عدد من رؤساء الشركات الممثلة لقطاعات مختلفة، وخبراء اقتصاديين، فرض الغموض نفسه على غالبية التوقعات. إلا أن هناك شبه اتفاق على أن التداعيات السلبية لهذا الصراع تتطلب المزيد من الإجراءات التحوطية والتحفيزية أيضًا خاصة على مستوى القطاعات المولدة للنقد الأجنبي وفي مقدمتها السياحة والصادرات والاستثمار المباشر.

قال إلهامي الزيات، رئيس الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، إن مصر جزء من العالم ومن الطبيعي تأثرها سلبيًّا بالتطورات الإقليمية الجديدة، خاصة مع موقع مصر الجغرافي في المنطقة.

ورأى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر من أوروبا وأمريكا ستتأثر بشكل كبير في ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وقال د. مدحت نافع عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد بعض التداعيات المعجلة، التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المعادن وخاصة الذهب، فضلًا عن انعكاسها على أسعار النفط، وتقلبات مؤشر الخوف، إلى جانب تأثيرها على أسعار العملات وخاصة الدولار الذي بدأ ينزف بشكل كبير في سوق العملات، وهو ما لا تشهده مصر.

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وتابع: «المشكلة التي تواجه مصر لا تقتصر على إمدادات الغاز، وسلاسل التوريد، بل تمتد لتشمل الصدمات التضخمية التي نعاني منها بالفعل منذ فترة، حيث إنها لم تنقطع وتأثرت سلبًا مع رفع أسعار المحروقات في مصر».

وأكد د. نافع أن التدابير يجب أن تكون استباقية، ومن الضروري التحلي بوجود سياسات لمواجهة التقلبات الدورية counter cyclical policies، وذلك على المستوى المالي والنقدي والتجاري، وألا يتم الاعتماد على السياسات التي تتعامل مع التقلبات من خلال ردود الأفعال.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إنه من المبكر رؤية تداعيات كاملة للتطورات الإقليمية الأخيرة، ولكن من الملاحظ خلال السنوات الماضية أن أي تداعيات يكون لها تأثير مباشر على النقل البحري.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الشحن سيؤثر بالتبعية على أسعار جميع المنتجات، بالإضافة إلى أنه في حال زيادة أسعار الخامات المستوردة، ينعكس ذلك على أسعار التصدير.

ووصف خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية بالحكيمة، في ظل عدم ضمان استمرارية استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وقال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن مصر كانت لتتأثر نظريًّا، من خلال 3 طرق، أولها غلق مضيق هرمز، وهو أمر شديد الصعوبة، والثاني يتمثل في تصعيد الصراع في البحر الأحمر، والذي أصبح مستبعدًا الآن نظرًا لانتقال الصراع إلى إيران، وثالث الطرق يكمن في حدوث تخارج كلي من أذون الخزانة المصرية مثل الذي حدث في عام 2022، وهو أمر مستبعد وقد يكون هناك تخارج جزئي طبيعي.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه من الطبيعي أن تتأثر قطاعات الصناعة والتصدير في كل الدول، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه أكد على الإيمان بمرونة وقدرة القطاع على التكيف مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة.

أشار أبو المكارم في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أنه يتم التعامل مع هذه التحديات بروح من التعاون مع الجهات المعنية، من أجل ضمان استمرارية التوريد والتصدير بشكل منتظم.

وتوقّع أحمد منصور، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكانا لتصدير الحاصلات الزراعية»، أن تسهم الأزمة الإقليمية الحالية، في زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي عقب تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة نتيجة انخفاض معدلات التوريد.

وأوضح منصور أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص كميات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة، بهدف الموازنة بين احتياجات الصناعة من جهة ومتطلبات إنتاج الكهرباء من جهة أخرى. وأشار منصور إلى أن التوسع في الأسواق الإفريقية، وخاصة في شرق وغرب القارة، يمثل خيارًا إستراتيجيًّا لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات إلى أسواق أخرى.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر هولدنج للاستثمارات المالية، إن أكثر القطاعات المعرضة للتأثر تشمل: الخدمات اللوجستية والتوكيلات الملاحية، وأيضًا الأسمنت والأسمدة والكيماويات، والسياحة.

ورأى نائب رئيس مجلس إدارة مباشر هولدنج للاستثمارات المالية أن ارتفاع أسعار البترول –الذي شهد قفزة بنسبة 8 إلى 9%– قد يمثل فرصة لبعض القطاعات مثل شركات البتروكيماويات، بينما سيكون عبئًا على قطاعات أخرى تعتمد عليه كمادة إنتاج، مثل الأسمنت والأسمدة.

ورجح رشاد، أن تنعكس تلك التوترات بشكل عام على مسار البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن عمق التراجعات مرهون على التطورات المنتظرة على الصعيد الإقليمي، وهل سيستمر التصعيد بين الطرفين أم سيتم الوصول إلى حلول.

وتوقع ياسر المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن يكون للهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، انعكاس مباشر على بيئة الاستثمار في الشرق الأوسط، ومنها مصر كونها الدولة الوحيدة تقريبًا المجاورة لدول النزاع دون أن تكون طرفًا مباشرًا فيه.

أشار المصري، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن التأثير لن يقتصر على مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري، بل يمتد إلى قطاعاتها وتحديدًا المعتمدة على الغاز الطبيعي في إنتاجها، نتيجة لتوقف الإمدادات، مشيدًا بالخطوات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

ورجح شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن تنعكس الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، سلبًا على مسار مؤشرات البورصة المصرية وقطاعاتها، مشيرًا إلى أن عمق التأثير غير واضح بسبب السيناريوهات المبهمة.

وقال المراغي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج: «نحن محاطون بأزمات في الشرق والغرب والجنوب، وآخرها تطورات قد تؤثر على النقل البحري وأسعار الطاقة مثل إغلاق مضيق هرمز وتوقف خطوط الغاز في إسرائيل، وهي أمور تنعكس حتمًا على الاقتصاد المصري”.