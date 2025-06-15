نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تتفق على استلام 4 شحنات غاز مسال إضافية بعد أسبوعين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 11:16 صباحاً - العربية نت _ قال مصدر حكومي إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، اتفقت على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إضافية بعد أسبوعين، وسيتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيا.

وقال المصدر لـ “العربية Business “إن الشحنات تم الاتفاق مع موردي الغاز على استلامها لتعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة الهجمات بين إسرائيل وإيران.

وكانت إيجاس قد اتفقت على توريد 7 شحنات خلال يونيو الجاري لتوفير ما يتراوح بين 1.5 و1.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الشهر.

بحسب المصدر ستقارب حمولة الشحنات الأربع الإضافية نحو 355 ألف طن غاز مسال، والتي ستوفر قرابة 12 مليار قدم مكعبة على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

أكد أن وزارة البترول في مرحلة التجهيز الفني حاليًا لتشغيل سفينتي تغييز وصلتا إلى مصر الأسابيع الماضية، والتي سيجري من خلالها تغييز الشحنات الإضافية، متوقعًا بدء تشغيلهما خلال أسبوعين.

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لفت إلى أن واحدة من السفينتين ستبدأ خلال أسبوع في التشغيل التجريبي ليعقبها مباشرة بدء مرحلة التغييز الفعلي واستقبال شحنات الغاز المسال المستوردة من الخارج.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان الجمعة، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة و”توقف إمدادات الغاز من الشرق”.

وتشمل خطة الطوارئ إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.

وأشار المسؤول، إلى أن شحنات الغاز المسال سيجري توزيعها على محطات الكهرباء التقليدية والمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز وعلى رأسها “الأسمدة والبتروكيماويات” لتشغيلها جزئيًا والالتزام بعقود التصدير للخارج.

لفت إلى الاتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على متابعة تطورات استهلاك المحطات من الوقود “الغاز والمازوت” بشكل أسبوعي، بحيث يتم تدبير كامل احتياجات المحطات من الغاز أو المازوت -حال نقص توافر الغاز- تجنبًا لحدوث نقص مفاجئ.

وقال أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعمل على تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام والمنتجات البترولية بمختلف أنواعها، إذ يتم التوسع في شراء الزيت الخام وتكريره في مصر توفيرا للنفقات وهذه السياسة مستمرة في السنوات المقبلة، بحيث يتم الاعتماد على بعض من أنواع الوقود حال عدم توافر الغاز محليًا.

وتسعى وزارتا البترول والكهرباء في مصر إلى إقرار خطة خلال النصف الثاني من 2025 يتم من خلالها وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء لمدد تطول إلى شهرين، وذلك سعيًا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات، وفق المسؤول.

وقال إن الشركة القابضة للغاز “إيجاس” تنسق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية بشأن إتمام التعاقد على ما يزيد عن 100 شحنة غاز مسال تحصل مصر منها على حوالي 50% خلال 2025، وباقي الكميات خلال العام القادم.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” حددت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال المستهدف استيراده بنحو 12 إلى 14 دولارًا شاملة الفوائد، وبتسهيلات في السداد من 9 أشهر إلى عام، بحسب مسؤول حكومي.