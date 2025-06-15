برلماني إيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 10:16 صباحاً - سي إن بي سي_ نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان، أن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم.

ويمر عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب، ما يقارب 20 مليون برميل يومياً من النفط ومنتجاته، وهو ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. وأي تحرك لإغلاقه سيؤثر سلباً على أسواق الطاقة.

ويشهد الشرق الأوسط تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين إيران وإسرائيل، بعد سلسلة من الضربات الجوية المتبادلة التي وضعت المنطقة على حافة مواجهة شاملة. التصعيد بدأ عندما شنّت إسرائيل هجومًا واسعًا على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، في ما وصف بأنه أكبر عملية جوية ضد إيران حتى الآن، استهدفت منشآت عسكرية وأمنية يُعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت طهران بتهديدات مباشرة شملت توسيع دائرة الرد لتطال قواعد أميركية في المنطقة، ما أثار مخاوف من انزلاق الوضع نحو صراع إقليمي مفتوح.

تأتي هذه التطورات في ظل تراكمات سياسية وأمنية ممتدة على مدى سنوات، إذ ترى إسرائيل في تنامي قدرات إيران النووية تهديدًا وجوديًا، بينما تعتبر طهران الضربات الإسرائيلية اعتداءً سافرًا على سيادتها. ويعزز هذا التصعيد احتمالات تغيّر قواعد الاشتباك التقليدية، خصوصًا مع دخول أطراف إقليمية ودولية على خط الأزمة، ومحاولات للوساطة في الكواليس لتفادي انفجار شامل قد يُربك الأمن العالمي، ويؤثر بشدة على أسواق الطاقة وخطوط الملاحة في الخليج.