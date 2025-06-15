هيئة الرعاية الصحية تطلق أولى ورش العمل للتحول الرقمي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 09:16 صباحاً - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية أولى ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع شركة “روش” العالمية، مستهدفةً تأهيل القيادات التنفيذية داخل الهيئة، وذلك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات الصحية، بما يساهم في بناء منظومة صحية ذكية تعتمد على تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البيان أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة القيادات التنفيذية في مجال الإدارة الذكية للبيانات الصحية، خاصة في مجالي الأورام وأمراض العيون، حيث تضمنت جلسات نظرية وتطبيقات عملية تناولت أحدث التجارب الدولية في تصميم وتفعيل السجلات الصحية الإلكترونية، وإدارة قواعد البيانات السريرية، وربطها بأنظمة دعم القرار الإكلينيكي والإداري.

كما شهدت الورشة مناقشة آليات إعداد سجلات إلكترونية موحدة لمرضى الأورام والرمد، كمرحلة أولى من مشروع استراتيجي متكامل يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة وشركتي “روش” و”ديدالوس”، بهدف تطوير نظام موحد لإدارة البيانات الصحية بجودة عالية، تمهيدًا لإطلاق سياسة موحدة للتعامل مع البيانات الصحية خلال عام.

وخلال الفعاليات، تم تدريب القيادات التنفيذية على أدوات تحليل البيانات الصحية، واستعراض كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية، وضمان استدامة الموارد ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الأورام وأمراض العيون.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الورشة تُعد نقطة انطلاق نحو التحول الذكي الكامل داخل الهيئة، مشيرًا إلى أن تأهيل القيادات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والشفافية في إدارة المنظومة الصحية.

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وأضاف السبكي أن التعاون مع “روش” يعكس إيمان الهيئة بأهمية الشراكة مع المؤسسات العالمية الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا قرب الانتهاء من إنشاء مركز تميز لأمراض العيون بمستشفى الرمد في بورسعيد بالتعاون مع “روش”، مما يدعم اتخاذ القرار على المستويين الإكلينيكي والإداري، ويُعزز جودة خدمات الرعاية التخصصية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة “روش” عن فخرهم بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين التزامهم الكامل بنقل التجارب والخبرات العالمية إلى الهيئة، والمساهمة في بناء نظام صحي رقمي متكامل قائم على البيانات، يواكب أفضل المعايير الدولية، ويساهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.