: 2% ارتفاعا في أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي…

دبي - احمد فتحي في السبت 14 يونيو 2025 02:10 مساءً - سمر السيد_ ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 2% اليوم الجمعة، بعد الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران، في ضوء مخاوف بأن تعطل طهران إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة بأن العقود الآجلة للخام الأمريكي قفزت بأكثر من 13% خلال الليل، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير الماضي.

ويتوقع المحللون أن تُحقق شركات الطاقة رقمًا قياسيًا جديدًا في تخزين الغاز هذا الأسبوع.

وخلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو الجاري، أضافت شركات الطاقة 100 مليار قدم مكعب إلى المخزونات لمدة سبعة أسابيع متتالية، مُعادلةً بذلك الرقم القياسي الذي سجلته في يونيو 2014، وفقًا لبيانات الطاقة الفيدرالية التي تعود إلى عام 2010.