أمين عام أوبك: لا داع لإجراءات غير ضرورية في سوق النفط

دبي - احمد فتحي في السبت 14 يونيو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي _ قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، هيثم الغيص، الجمعة 13 يونيو، إن التصعيد بين إسرائيل وإيران لا يبرر أي تغييرات فورية في إمدادات النفط، إذ لا تزال الأوضاع الحالية مستقرة، وفقاً لوكالة .

وأضاف “بيان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يُثير إنذارات كاذبة ويُثير شعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية”.

وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قد قال يوم الجمعة إن الوكالة تراقب من كثب تأثير الوضع بين إسرائيل وإيران على أسواق النفط.

وأضاف في منشور على منصة إكس: “يشمل نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل”.

وأوضح الغيص أن”تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، وآخرها في عام 2022، ساهمت في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات إصدار مبكرة للمخزونات، والتي ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. من الضروري أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات مُوثّقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة”.

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قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل يوم الجمعة بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.60 دولارات، أو بنسبة 6.63%، لتصل إلى 73.96 دولارًا للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.65 دولارات، أو بنسبة 6.83%، ليصل إلى 72.69 دولاراً للبرميل.