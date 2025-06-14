العربية نقلا عن : شركات أسمدة مصرية توقف عملياتها مع…

دبي - احمد فتحي في السبت 14 يونيو 2025 12:14 صباحاً - العربية نت _ قالت مصادر لرويترز إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها اليوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران.

كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” عن تراجع كبير في كميات الغاز الطبيعي التي تصدّرها إسرائيل إلى مصر.

وجاء تراجع الكميات في ظل قرار تل أبيب تعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري محتمل من إيران، وفقاً لما أوردته قناة N12 الإسرائيلية.

ويُتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.

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ومن المرجح أن تُعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا خلال موسم الصيف بدءا من شهر يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.

وبدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو الماضي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.