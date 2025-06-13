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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تتابع الحركة السياحية بمختلف المقاصد في ضوء التطورات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 08:14 مساءً - في ضوء التداعيات المتلاحقة الناتجة عن تطورات الأوضاع الإقليمية، يتابع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أعمال غرفة العمليات المُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين، والتي تضم ممثلين عن الإدارات المركزية لشركات السياحة، والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى جانب وحدة الطيران بالوزارة.
كما تتابع الغرفة أوضاع السائحين المتواجدين في مصر من مختلف الدول والتي تم إغلاق مجالاتها الجوية تأثراً بالأحداث.
ويواصل شريف فتحي متابعته المستمرة مع وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني الذي يتابع المستجدات عن كثب، وذلك للوقوف على أي تطورات أولاً بأول.
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