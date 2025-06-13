عاجل.. البترول توقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 08:14 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، نتيجة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

جدير بالذكر أن سفن إعادة التغييز الثلاث قد وصلت إلى مصر وإحداها تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الآخرين جاري أعمال تجهيزهم وربطهم على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم.

وأضافت، “وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت، وقد قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ”.

كذلك قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ.